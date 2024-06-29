30 червня графіки відключення світла будуть застосовуватися протягом усього дня

Завтра, 30 червня, в Україні запроваджують графіки відключення електроенергії на весь день. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«30 червня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений. Про актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатися на сайтах обленерго.



Раніше ми писали, що в Україні можуть вимикати світло взимку на 12 годин. Проте реальні прогнози на зиму потрібно робити наприкінці серпня.