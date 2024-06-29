Семь человек погибли и более 30 ранены в результате удара по Вольнянску на Запорожье

Семь человек погибли и более 20 ранены в результате удара по Вольнянску Запорожской области российскими войсками. Об этом сообщает ГСЧС.
Среди 7 погибших двое — дети.
Обновлено. Количество пострадавших возросло до 31 человека, среди них 8 детей. Поисково-спасательные работы завершены, сообщила ГСЧС.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров, комментируя удар по Вольнянску, отметил, что поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.
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