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Семеро людей загинули і понад 30 поранені внаслідок удару по Вільнянську на Запоріжжі

29 червня 2024, 22:10

Семеро людей загинули і понад 30 поранені внаслідок удару по Вільнянську на Запоріжжі

Семеро людей загинули і понад 30 поранені внаслідок удару по Вільнянську на Запоріжжі

Семеро людей загинули і понад 20 поранено внаслідок удару по Вільнянську Запорізької області російськими військами. Про це повідомляє ДСНС.

Серед 7 загиблих двоє — діти.

Оновлено. Кількість постраждалих зросла до 31 людини, серед них 8 дітей. Пошуково-рятувальні роботи завершено, повідомила ДСНС.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров, коментуючи удар по Вільнянську, зазначив, що пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

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