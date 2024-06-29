Семеро людей загинули і понад 30 поранені внаслідок удару по Вільнянську на Запоріжжі

Семеро людей загинули і понад 20 поранено внаслідок удару по Вільнянську Запорізької області російськими військами. Про це повідомляє ДСНС.
Серед 7 загиблих двоє — діти.
Оновлено. Кількість постраждалих зросла до 31 людини, серед них 8 дітей. Пошуково-рятувальні роботи завершено, повідомила ДСНС.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров, коментуючи удар по Вільнянську, зазначив, що пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
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