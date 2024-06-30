Массированные удары по Донецкой области: россияне за сутки убили 8 человек, еще 14 — пострадали

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 29 июня, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате этого восемь жителей погибли, еще 14 — травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 29 июня россияне убили 8 жителей Донецкой области: 3 в Заречном, 1 в Нью-Йорке, Кураховке, Константиновке, Пивничном и Славянске», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 14 человек получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2041 человек, получили ранения — 5195. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что эвакуационная группа «Феникс» транспортировала двух людей в медицинское учреждение. Мирные жители получили ранения в результате российской атаки на поселок Нью-Йорк Донецкой области, который находится в Торецкой громаде.