На Донетчине спасатели из-за удара россиян транспортировали в больницу двух пострадавших

В Донецкой области двух раненых транспортировали в больницу. Фото: скрин с видео

Эвакуационная группа «Феникс» транспортировала двух людей в медицинское учреждение. Мирные жители получили ранения в результате российской атаки на поселок Нью-Йорк Донецкой области, который находится в Торецкой громаде. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Известно, что 28 июня российская армия в очередной раз обстреляла Нью-Йорк Бахмутского района, двое гражданских пострадали.



«Спасатели из эвакуационной группы «ФЕНИКС» оперативно прибыли на помощь, вместе с полицейскими оказали раненым первую домедицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение города Константиновка», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что ситуация в Торецкой громаде остается очень сложной и опасной.



Ранее мы писали, что из Торецкой громады Донецкой области спасательная группа «Феникс» эвакуировала 48 граждан, среди них 6 раненых.