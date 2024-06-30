Масовані удари по Донеччині: росіяни за добу вбили 8 людей та 14 травмували

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 29 червня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього 8 людей загинули та 14 травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 29 червня росіяни вбили 8 мешканців Донецької області: 3 у Зарічному, 1 у Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному та Слов'янську», — зазначив він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 14 людей поранені.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 041 людей, зазнали поранень — 5195. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що евакуаційна група «Фенікс» транспортувала двох людей до медичного закладу. Мирні жителі дістали поранення внаслідок російської атаки на селище Нью-Йорк у Торецькій громаді Донецької області.