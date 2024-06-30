В захваченном Мариуполе заметили колонну с ранеными оккупантами

В оккупированном Мариуполе Донецкой области была замечена эвакуационная колонна с ранеными российскими войсками. Это подтверждает тот факт, что у россиян значительные потери на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения АТЕШ.



«АТЕШ» зафиксировал эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненых военнослужащих в Мариуполе», — говорится в сообщении.



Со слов агента, «Камаз» и три «Урала» были забитые ранеными военнослужащими. Также во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колонию.



«По количеству техники не сложно определить ситуацию на фронте и число потерь в армии РФ», — резюмировали партизаны.



Ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе заметили ещё один российский танкер. Он стал четвертым, вошедшим в местный порт за последние дни.