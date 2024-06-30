У захопленому Маріуполі помітили колону з пораненими окупантами

В окупованому Маріуполі Донецької області помітили евакуаційну колону з пораненими російськими військовими. Це підтверджує той факт, що росіяни мають значні втрати на передовій. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «Атеш».



«Атеш» зафіксував евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених військовослужбовців у Маріуполі», — йдеться у повідомленні.



За словами агента, КАМаз та три «Урали» були ущерть заповнені пораненими військовослужбовцями. Також на чолі була автоінспекція, яка супроводжувала колонію.



«За кількістю техніки нескладно визначити ситуацію на фронті і кількість втрат в армії РФ», — резюмували партизани.



Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі помітили ще один російський танкер. Він став четвертим, який увійшов до місцевого порту останніми днями.