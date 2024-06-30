Сколько КАБов Россия запустила по Украине за неделю: ответ Зеленского

Последствия атаки на город Селидово 27 июня. Фото: прокуратура

Российская армия, с 24 по 30 июня, запустила по территории Украины более 800 авиационных бомб. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на своей странице в Telegram.



«Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и громад, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни», — отметил он.



Зеленский напомнил, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах противовоздушной обороны, чтобы уничтожать российские цели.



«Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона — это основа для остановки ежедневного российского террора», — заявил президент.



Кроме того, глава государства поблагодарил партнеров, которые помогают Украине.



Справка



Корректируемая авиационная бомба с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения КАБ-500-ОД относится к высокоточному оружию и предназначена для поражения по принципу «сбросил-забыл» в простых метеоусловиях наземных целей типа огневых точек и живой силы, укрытых в складках местности.



Ранее Зеленский отмечал, что в Украине готовятся новые решения для защиты граждан от постоянных атак российских оккупантов.