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Зеленский сообщил, что в Украине работают над тем, чтобы защитить людей от российских ударов

29 июня 2024, 17:28

Зеленский сообщил, что в Украине работают над тем, чтобы защитить людей от российских ударов

Последствия ракетной атаки россиян в Днепре. Фото: ГСЧС Последствия ракетной атаки россиян в Днепре. Фото: ГСЧС

В Украине готовятся новые решения для защиты граждан от постоянных атак российских оккупантов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вчерашнюю ракетную атаку на Днепр.

По его словам, еще продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по жилому дому, спасатели разбирают завалы.

«По состоянию на это время известно об одном погибшем человеке, 12 человек пострадали. Еще неизвестна судьба нескольких человек», — отметил он.

Кроме того, Зеленский пообещал, что сейчас в Украине прорабатывают идеи для защиты украинцев.

«Обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и ради защиты наших людей», — резюмировал глава государства.

Ранее мы писали, что российские войска днем 28 июня нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре.

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