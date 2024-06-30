Скільки КАБів Росія запустила по Україні за тиждень: відповідь Зеленського

Наслідки атаки на місто Селідове 27 червня. Фото: прокуратура

Російська армія з 24 по 30 червня запустила по території України понад 800 авіаційних бомб. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський сьогодні на своїй телеграм-сторінці.



«Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст та громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя», — зазначив він.



Зеленський нагадав, що Україна потребує необхідних сил та засобів протиповітряної оборони, щоб знищувати російські цілі.



«Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані та сучасна протиповітряна оборона — це основа для зупинення щоденного російського терору», — заявив Зеленський.



Крім того, глава держави подякував партнерам, які допомагають Україні.



Довідка



Корегована авіаційна бомба з телевізійно-кореляційною головкою самонаведення КАБ-500-ОД належить до високоточної зброї і призначена для ураження за принципом «скинув-забув» у простих метеоумовах наземних цілей на кшталт вогневих точок і живої сили, схованих у складках місцевості.



Раніше Зеленський наголошував на тому, що в Україні готуються нові рішення для захисту громадян від постійних атак російських окупантів.