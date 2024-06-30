Селидово: в результате обстрела россиян повреждена шахта, вспыхнул пожар

Армия РФ атаковала Селидово. Фото: Селидовская ГВА

Город Селидово вчера вечером, 29 июня, попал под атаку российских оккупантов, повреждена местная шахта. Спасатели уже ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службах Селидовской городской военной администрации и ГСЧС.



«В результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты», — говорится в сообщении.



Известно, что вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли спасатели Селидовского гарнизона, которые в течение пяти часов ликвидировали возгорание на площади 2200 кв.м.





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