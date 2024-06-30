РФ сбросила авиабомбы на Торецк: есть жертва, разрушен дом

Российская армия сегодня утром, 30 июня, атаковала город Торецк Донецкой области. Есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.



«В 4:00 российские оккупанты ударили по Торецку четырьмя бомбами «КАБ-250», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что один человек погиб, еще двое — получили ранения. Кроме того, разрушен частный дом.



Ранее мы писали, что за сутки российские войска убили 8 человек в Донецкой области.