У Селидовому внаслідок російського обстрілу пошкоджена шахта: спалахнула пожежа

Армія РФ атакувала Селідове. Фото: Селидівська МВА

Місто Селидове вчора ввечері, 29 червня, потрапило під атаку російських окупантів – пошкоджена шахта. Рятувальники вже ліквідували займання. Про це повідомили у пресслужбах Селидівської міської військової адміністрації та ДСНС.



«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що спалахнула пожежа. На місце події прибули рятувальники Селідівського гарнізону та протягом п'яти годин ліквідували вогонь на площі 2200 кв. м.





Раніше ми писали, що російська армія 30 червня атакувала місто Торецьк Донецької області. Є жертва та постраждалі.