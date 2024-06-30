Силы обороны отбросили армию РФ в Серебрянском лесничестве — DeepState

Успешную операцию провели бойцы 12 бригады Нацгвардии Азов. Фото: DeepState

Украинские военнослужащие отбросили российских оккупантов в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



«Силы Обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве. Данная операция была осуществлена бойцами 12 БрСП «Азов», — говорится в сообщении.



Также глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор подтвердил эту информацию, добавив, что успешную операцию провели 12-я бригада Нацгвардии «Азов», 95-я ОДШБР, 3-я ПКШР бригады ГПСУ «Помств» и другие смежные подразделения.



Как отмечается, что Серебрянский лес находится в Луганской области, недалеко от оккупированной Кременной, имеет протяженность 10,1 га. Его называют «легкими» Донбасса. С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны.



Кроме того, глава региона отметил, что прошедшие сутки выдались непростыми и для Сил обороны, и для жителей прифронтовых городов. Россияне атаковали населенные пункты из артиллерии, минометов и с помощью беспилотников.



На участках фронта на Купянском и Лиманском направлениях состоялось 13 боевых столкновений. Захватчики пытались оттеснить ВСУ с позиций вблизи Стельмаховки, Грековки и Невского, но успеха не имели.



Ранее мы писали, что российские войска были отбиты вблизи Тернов и Ямполовки Донецкой области и и закрепились на освобожденных позициях. Как следствие — потеряна военная техника и личный состав россиян.