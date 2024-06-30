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Сили оборони відкинули армію РФ у Серебрянському лісництві — DeepState

30 червня 2024, 14:20

Сили оборони відкинули армію РФ у Серебрянському лісництві — DeepState

Успішну операцію провели бійці 12-ї бригади Нацгвардії Азов. Фото: DeepState Успішну операцію провели бійці 12-ї бригади Нацгвардії Азов. Фото: DeepState

Українські військовослужбовці відкинули російських окупантів у Серебрянському лісництві. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.

«Сили Оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві. Ця операція була здійснена бійцями 12 БрСП «Азов», — йдеться в повідомленні.

Також голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор підтвердив цю інформацію, додавши, що успішну операцію провели 12-а бригада Нацгвардії «Азов», 95-а ОДШБР, 3-я ПКШР бригади ДПСУ «Помста» та інші суміжні підрозділи. 

Як зазначається, що Серебрянський ліс знаходиться в Луганській області, неподалік окупованої Кремінної, має довжину 10,1 га. Його називають «легкими» Донбасу. З кінця літа 2022 року на території лісу проходить лінія оборони.

Крім того, очільник регіону зазначив, що минула доба видалася непростою і для Сил оборони, і для мешканців прифронтових міст. Росіяни атакували населені пункти з артилерії, мінометів та за допомогою безпілотників.

На дільницях фронту на Куп'янському та Лиманському напрямках відбулося 13 бойових зіткнень. Загарбники намагалися відтіснити ЗСУ з позицій поблизу Стельмахівки, Греківки та Невського, але успіху не мали.

Раніше ми писали, що російські війська були відбиті поблизу Тернів та Ямполівки Донецької області та закріпилися на звільнених позиціях. Як наслідок — втрачено військову техніку та особовий склад росіян.

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