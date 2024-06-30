В оккупированном Бердянске гремели взрывы

Сегодня вечером, 30 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы. Об этом отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и мониторинговые каналы.



Есть информация о работе российской противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.



Как сообщил Андрющенко, в городе было две волны взрывов.



«Местные говорят о по меньшей мере 8 последовательных. Россияне отчитываются, что все «сбили», но кричат об обломках», — написал он.



Оккупационная власть пока ничего не прокомментировала.



Ранее мы писали, что общее количество российских атак на линии боевого соприкосновения достигло 73. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако контролируется Силами обороны Украины.