В окупованому Бердянську лунали вибухи

Сьогодні ввечері, 30 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи. Про це зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та моніторингові канали.



Російські моніторингові канали заявили про роботу ППО по українським безпілотникам.



Як повідомив сам Андрющенко, у місті було дві хвилі вибухів.



«Місцеві говорять про щонайменше 8 послідовних. Росіяни звітують, що всі «збили», але кричать про уламки», — написав він.



Окупаційна влада поки що нічого не прокоментувала.



Раніше ми писали, що загальна кількість російських атак на лінії бойового зіткнення досягла 73. Найбільшу активність ворог виявляє на Покровському напрямі. Ситуація у районах бойових дій залишається складною, проте контролюється Силами оборони України.