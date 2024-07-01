Армия РФ более 140 раз ударила по населенным пунктам Луганщины

Российская армия 146 раз обстреляли из всех видом вооружения деоккупированные населенные пункты Луганской области. В частности, Стельмаховка, Невкое, Макеевка и другие находятся под постоянным огнем россиян. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Деоккупированные населенные пункты враг обстреливал 146 раз. Невское, в котором остаются люди, девять раз накрыл огнем из РСЗО. Стельмаховка подверглась восьми минометным обстрелам», — отметил он.



По информации Лысогора, ВС РФ били из артиллерии 42 раза по Невскому, Куземовке, Стельмаховке и Макеевке, кроме того, 87 раз — пытались атаковать с помощью БПЛА.



Всего за минувшие сутки Силы Обороны выдержали 109 боевых столкновений по всей линии фронта. В районе Невского отражено 11 вражеских атак, семь попыток штурма — вблизи Стельмаховки.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие отбросили российских оккупантов в Серебрянском лесничестве.