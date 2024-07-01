Армія РФ понад 140 разів обстріляла населені пункти Луганщини

Російська армія 146 разів обстріляла з усіх видів озброєння деокуповані населені пункти Луганської області. Зокрема, Стельмахівка, Невське, Макіївка та інші перебувають під постійним вогнем росіян. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Деокуповані населені пункти ворог обстрілював 146 разів. Невське, в якому залишаються люди, дев'ять разів накрив вогнем з РСЗВ. Стельмахівка зазнала вісім мінометних обстрілів», — зазначив він.



За інформацією Лисогора, ЗС РФ били з артилерії 42 рази по Невському, Куземівці, Стельмахівці та Макіївці, крім того, 87 разів — намагалися атакувати за допомогою БПЛА.



Минулої доби Сили оборони витримали 109 бойових зіткнень по всій лінії фронту. У районі Невського відбито 1 атак, сім спроб штурму — поблизу Стельмахівки.



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