Россия планирует отправить детей в летние лагеря в Северной Корее

Российские дети отправятся в лагерь «Сондовон» в КНДР, а дети из Северной Кореи — в российские «Артек», «Орлёнок», «Смена» и «Океан». Об этом сообщает российское государственное информационное агентство «РИА Новости», цитируя Григория Гурова, председателя правления прокремлевской молодежной организации «Движение первых».

По словам Гурова, поездка российских детей в северокорейский лагерь запланирована на конец июля. Россия отправит группы детей, которых будут сопровождать воспитатели, добавил он.

Этот обмен является частью стратегического партнерского соглашения между Россией и Северной Кореей, заключенного Путиным и Ким Чен Ыном на их встрече в середине июня.

Ранее сообщалось, что Северная Корея собралась отправить «строительные и инженерные силы» в оккупированную Донецкую область и сам Донецк. Они якобы будут участвовать в так называемых восстановительных работах во временно оккупированных районах Донецкой области уже с июля 2024 года.