Росія планує відправити дітей до літніх таборів у Північній Кореї

Російські діти вирушать до табору «Сондовон» до КНДР, а діти з Північної Кореї — до російських таборів «Артек», «Орлятко», «Зміна» та «Океан». Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство «РІА Новини», цитуючи Григорія Гурова – голову правління прокремлівської молодіжної організації «Рух перших».

За словами Гурова, виїзд російських дітей до північнокорейського табору запланована на кінець липня. Росія відправить групи дітей, яких супроводжуватимуть вихователі.

Цей обмін є частиною стратегічної партнерської угоди між Росією та Північною Кореєю, укладеної Путіним та Кім Чен Ином на зустрічі в середині червня.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея зібралася відправити «будівельні та інженерні сили» до окупованої Донецької області та самого Донецька. Вони нібито братимуть участь у так званих відновлювальних роботах у тимчасово окупованих районах Донецької області вже з липня 2024 року.