Войска РФ утром атаковали город Курахово: вспыхнул пожар

Последствия пожара в городе Курахово. Фото: ГСЧС

В результате сегодняшнего обстрела города Курахово Донецкой области вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Сегодня (1 июня – ред.) утром враг снова обстрелял г. Курахово, в результате чего возник пожар 2 хозяйственных построек на территории частного домохозяйства. Спасатели, прибывшие на место обстрела, ликвидировали пожар на площади 24 кв. м», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Кроме того, в ведомстве отметили, что российская армия 30 июня дважды обстреляла город.



Ранее мы писали, что российская армия 30 июня атаковала город Торецк Донецкой области. Есть жертва и пострадавшие.