Війська РФ вранці атакували місто Курахове: спалахнула пожежа

Наслідки пожежі у Кураховому. Фото: ДСНС

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу міста Курахове Донецької області спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували спалах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Сьогодні (1 червня – ред.) вранці ворог знову обстріляв м. Курахове, внаслідок чого виникла пожежа у 2 господарських спорудах на території приватного домогосподарства. Рятувальники, які прибули до місця обстрілу, ліквідували пожежу на площі 24 кв. м», — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Крім того, у відомстві зазначили, що російська армія 30 червня двічі обстріляла місто.



Раніше ми писали, що російська армія 30 червня атакувала місто Торецьк на Донеччині. Є жертва та постраждалі.