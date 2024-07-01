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В Донецкой области оккупанты поднимают цены на проезд в маршрутках. С чем это связано

01 июля 2024, 21:07

В Донецкой области оккупанты поднимают цены на проезд в маршрутках. С чем это связано

С 1 июля до 30 российских рублей подняли стоимость проезда в маршрутках во временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Это подорожание вызвано не улучшением качества, а тем, что состояние общественного транспорта в так называемой «ДНР» катастрофическое. Автопарк не обновлялся с тех пор, как пришли российские оккупанты.

Коллаборанты не могут упорядочить работу общественного транспорта в оккупированном Донецке. Здесь на линии выходит едва ли треть автобусов, троллейбусов и трамваев. Все из-за нехватки водителей. Их массово мобилизуют в армию РФ.

Напомним, что на захваченном Донбассе оккупанты запретили носить форму полицейским в свободное от дежурства время.

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