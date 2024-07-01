В Донецькій області окупанти підвищують ціни на проїзд у маршрутках. З чим це пов'язано

З 1 липня до 30 російських рублів підняли вартість проїзду у маршрутках у тимчасово окупованій Донецькій області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Це подорожчання викликане не покращенням якості, а тим, що стан громадського транспорту в самопроголошеній «ДНР» катастрофічний. Автопарк не оновлювався з того часу, як прийшли російські окупанти.

Колаборанти не можуть упорядкувати роботу громадського транспорту в окупованому Донецьку. Тут на лінії виходить заледве третина автобусів, тролейбусів та трамваїв. Все через брак водіїв. Їх масово забирають до армії РФ.

Нагадаємо, що на захопленому Донбасі окупанти заборонили носити форму поліцейським у вільний від чергування час.