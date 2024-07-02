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РосСМИ распространили фейк о покупке Еленой Зеленской автомобиля Bugatti за 4,5 млн евро

02 июля 2024, 00:15

РосСМИ распространили фейк о покупке Еленой Зеленской автомобиля Bugatti за 4,5 млн евро

РосСМИ распространили фейк о покупке Еленой Зеленской автомобиля Bugatti за 4,5 млн евро

В сети распространили фейковую новость о том, что жена президента Украины Елена Зеленская якобы купила за 4,5 миллиона евро автомобиль Bugatti Tourbillon. К такому выводу пришли «Новости Донбасса», ознакомившись с первоисточником информации.

Первым об этой «покупке» написал франкоязычный сайт Veritecachee.

В заметке утверждается, что показ нового автомобиля был организован для членов украинской делегации во время визита в Париж в начале июня. Там Зеленская якобы была впечатлена суперкаром и оформила предзаказ на него. 

В своей заметке сайт Veritecachee ссылается якобы на сотрудника автосалона Bugatti в Париже Жака Бертена (Jacques Bertin) и «на копию счета за новую машину жены президента Украины».

Что касается Жака Бертена, то в открытых источниках нет упоминаний, что человек с таким именем действительно работает в парижском автосалоне Bugatti.

Сайт Veritecachee опубликовал запись сторис в Instagram, в которых так называемый Жак Бертен рассказывает о визите Елены Зеленской в автосалон.

Аккаунт «Жака Бертена» в Instagram на данный момент закрыт. При этом в информации об аккаунте указано, что он находится в Турции, а его имя менялось один раз.  

Кроме того, французские пользователи X отметили, что у «Жака Бертена» странный акцент.

Вопросы вызывает и сам сайт Veritecachee. Например, в новости о Bugatti Tourbillon модель автомобиля написана с ошибкой — Turbillon.

В целом видно, что этот франкоязычный сайт наполняется небрежно. Например, часто заголовки новостей начинаются со слов на французском «Вот краткое название основной части статьи». Это похоже на ответ нейросети типа ChatGPT на запрос перевести публикацию и придумать заголовок.

То есть, по всей видимости, сайт наполняют не носители французского языка.

Также «Новости Донбасса» обратили внимание, что несколько материалов на сайте начинаются со слов на французском: «Вот некоторые вещи, которые следует учитывать в контексте. Республиканцы, Трамп, Десантис и Россия — хорошие, а демократы, Байден, война на Украине, крупный бизнес и фармацевтическая промышленность плохие. При необходимости добавьте дополнительную информацию по теме».

Это похоже на техническое задание от заказчика, которое авторы сайта забыли убрать перед публикацией. Или же это может быть часть запроса для нейросети, когда авторы сайта просили ее написать новость.

Бросаются в глаза на сайте Veritecachee и фактологические ошибки. Например, в заметке о футбольном матче между сборными Франции и Бельгии турнир указан как Евро-2020, а не Евро-2024. Неправильно указана и дата матча: 28 июня вместо 1 июля.

Однако сомнительность сайта Veritecachee не помешала российским прокремлевским СМИ сослаться на него в новости о «покупке» Еленой Зеленской суперкара Bugatti.

Отметим, что супруга президента Украины не в первый раз становится мишенью для фейков. В октябре 2023 года российские СМИ распространили дезинформацию о том, что Елена Зеленская потратила более миллиона долларов на драгоценные украшения ювелирного дома Cartier в США.

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