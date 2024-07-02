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РосЗМІ розповсюдили фейк про купівлю Оленою Зеленської автомобіля Bugatti за 4,5 млн євро

02 липня 2024, 00:15

РосЗМІ розповсюдили фейк про купівлю Оленою Зеленської автомобіля Bugatti за 4,5 млн євро

РосЗМІ розповсюдили фейк про купівлю Оленою Зеленської автомобіля Bugatti за 4,5 млн євро

У мережі поширили фейкову новину про те, що дружина президента України Олена Зеленська буцімто купила за 4,5 мільйона євро автомобіль Bugatti Tourbillon. Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», ознайомившись із першоджерелом інформації.

Першим про цю «покупку» написав франкомовний сайт Veritecachee.

У замітці стверджується, що показ нового автомобіля було організовано для членів української делегації під час візиту до Парижа на початку червня. Там Зеленська нібито була вражена суперкаром і оформила попереднє замовлення на нього.

У своїй замітці сайт Veritecachee посилається нібито на співробітника автосалону Bugatti у Парижі Жака Бертена (Jacques Bertin) та «на копію рахунку за нову машину дружини президента України».

Що стосується Жака Бертена, то у відкритих джерелах немає згадок, що людина з таким ім'ям справді працює у паризькому автосалоні Bugatti.

Сайт Veritecachee опублікував запис сторіс в Instagram, у яких так званий Жак Бертен розповідає про візит Олени Зеленської до автосалону.

Акаунт «Жака Бертена» в Instagram на даний момент закрито. При цьому в інформації про обліковий запис зазначено, що він знаходиться в Туреччині, а його ім'я змінювалося один раз.

Крім того, французькі користувачі X відзначили, що у «Жака Бертена» дивний акцент.

Запитання викликає і сам сайт Veritecachee. Наприклад, у новині про Bugatti Tourbillon модель автомобіля написана з помилкою — Turbillon.

Загалом видно, що цей франкомовний сайт наповнюється недбало. Наприклад, часто заголовки новин починаються зі слів французькою «Ось коротка назва основної частини статті». Це схоже на відповідь нейромережі типу ChatGPT на запит перекласти публікацію та вигадати заголовок.

Тобто, схоже, сайт наповнюють не носії французької мови.

Також «Новини Донбасу» звернули увагу, що кілька матеріалів на сайті починаються зі слів французькою: «Ось деякі речі, які слід враховувати в контексті. Республіканці, Трамп, Десантіс та Росія — добрі, а демократи, Байден, війна в Україні, великий бізнес та фармацевтична промисловість погані. За необхідності додайте додаткову інформацію на тему».

Це схоже на технічне завдання від замовника, яке автори сайту забули забрати перед публікацією. Або це може бути частина запиту для нейромережі, коли автори сайту просили її написати новину.

Впадають у вічі на сайті Veritecachee і фактологічні помилки. Наприклад, у замітці про футбольний матч між збірними Франції та Бельгії турнір вказаний як Євро-2020, а не Євро-2024. Неправильно вказано і дату матчу: 28 червня замість 1 липня.

Однак сумнівність сайту Veritecachee не завадила російським прокремлівським ЗМІ послатися на нього в новини про «купівлю» Оленою Зеленською суперкара Bugatti.

Зазначимо, що дружина президента України не вперше стає мішенню для фейків. У жовтні 2023 року російські ЗМІ поширили дезінформацію про те, що Олена Зеленська витратила понад мільйон доларів на дорогоцінні прикраси ювелірного будинку Cartier у США.

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