Войска РФ продвинулись в двух областях: аналитики рассказали детали

Российские войска продвинулись в некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



«Враг продвинулся вблизи Стельмаховки (Луганская область), Макеевки (Луганская область), Евгеновки (Донецкая область) и Невельского (Донецкая область)», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что за 1 июля россияне убили четырех жителей Донецкой области: двух в Украинске, одного в Новодмитровке и Селидово.