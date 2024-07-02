Війська РФ просунулися у двох областях: аналітики розповіли подробиці

Російські війська просунулися у деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



«Ворог просунувся поблизу Стельмахівки (Луганська область), Макіївки (Луганська область), Євгенівки (Донецька область) та Невельського (Донецька область)», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що за 1 липня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: двох в Українці, по одному в Новодмитрівці та Селидовому.