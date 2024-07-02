Обстрелы РФ: без электричества более 18 тысяч жителей Донецкой области

Обстрелы РФ: без электричества более 18 тысяч жителей 13 населенных пунктов Донецкой области. Фото: Минэнерго

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 18,8 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.



«На утро энергетики подключили 4,7 тысячи абонентов в 8 населенных пунктах. С учетом последних обстрелов, на утро остаются без напряжения 128 населенных пунктов, в целом - 88,7 тысячи абонентов», — объяснили в пресс-службе минэнерго.



Также из-за повреждения газораспределительных сетей без газоснабжения остались 96 потребителей.



Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июня армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Украине.