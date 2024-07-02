Обстріли РФ: без електрики понад 18 тисяч жителів Донецької області

Обстріл РФ: без електрики понад 18 тисяч жителів 13 населених пунктів Донецької області. Фото: Міненерго

Через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 18,8 тисяч абонентів у 13 населених пунктах Донецької області. Про це повідомило Міністерство енергетики України у Telegram.



«На ранок енергетики заживили 4,7 тисячі абонентів у 8 населених пунктах. З урахуванням останніх обстрілів, на ранок залишаються без напруги 128 населених пунктів, загалом – 88,7 тисячі абонентів», — пояснили в пресслужбі міненерго.



Також через пошкодження газорозподільних мереж без газопостачання залишилися 96 споживачів.



Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 червня армія РФ завдала удару по енергетичному об'єкту в Україні.