Обстріли РФ: без електрики понад 18 тисяч жителів Донецької області

Через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 18,8 тисяч абонентів у 13 населених пунктах Донецької області. Про це повідомило Міністерство енергетики України у Telegram.
«На ранок енергетики заживили 4,7 тисячі абонентів у 8 населених пунктах. З урахуванням останніх обстрілів, на ранок залишаються без напруги 128 населених пунктів, загалом – 88,7 тисячі абонентів», — пояснили в пресслужбі міненерго.
Також через пошкодження газорозподільних мереж без газопостачання залишилися 96 споживачів.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 червня армія РФ завдала удару по енергетичному об'єкту в Україні.
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