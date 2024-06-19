Российские войска атаковали энергообъект в центральной части Украины — Минэнерго

В ночь на 19 июня армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Украине. Он расположен в одной из центральных областей. Об этом сообщает Минэнерго.

«Ночью агрессор атаковал энергетический объект в центральном регионе. Имеем поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС, полиция», — говорится в сообщении.

Кроме того, во Львовской области в результате ночного удара россиян повреждены воздушные линии электропередач и электрическое оборудование.

«Обесточены 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы», — добавили в Минэнерго.

Напомним, сегодня,19 июня, с 00:00 до 24:00 все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света для промышленных и бытовых потребителей.