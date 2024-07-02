В Донецкой области энергетики попали под обстрел

Сегодня, 2 июля, в Донецкой области энергетики ДТЭК в очередной раз попали под обстрел российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.



«Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате обстрела сильно повреждена рабочая машина.



Как отмечается, россияне третий раз за две недели пытаются атаковать бригаду.



Ранее мы писали, что в результате российского авиаудара второй раз за неделю оккупанты повредили пожарно-спасательную часть Селидово.