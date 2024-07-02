На Донеччині енергетики потрапили під обстріл

Сьогодні, 2 липня, на Донеччині енергетики ДТЕК вкотре потрапили під обстріл російських окупантів. Про це повідомили в пресслужбі енергетичної компанії.



«Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік лінії фронту, де виконували планові роботи», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілу сильно ушкоджена робоча автівка.



Як зазначається, росіяни втретє за два тижні намагаються атакувати бригаду.



Раніше ми писали, що внаслідок російського авіаудару вдруге за тиждень окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину Селидово.