США анонсировали новую военную помощь Украине на 2,3 миллиарда долларов. Что в нее войдет

Система ПВО Patriot. Фото: Getty Images

США вскоре объявят о выделении Украине дополнительной военной помощи на 2,3 миллиарда долларов. Об этом пишет издание The Associated Press со ссылкой на слова министра обороны США Ллойда Остина, который 2 июля в Пентагоне встретился с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

Новый пакет помощи, в частности, будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для ЗРК Patriot и других систем ПВО.

По словам Остина, эта помощь поступит через полномочия президента США по сокращению, что позволит Пентагону взять оружие из своих запасов и скорее отправить его в Украину.

Напомним, что 20 июня Румыния приняла решение о передаче Украине системы ПВО Patriot.