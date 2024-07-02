США анонсували нову військову допомогу Україні на 2,3 млрд доларів. Що до неї увійде

Система ППО Patriot. Фото: Getty Images

США невдовзі оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на 2,3 мільярди доларів. Про це пише видання The Associated Press з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна, який 2 липня у Пентагоні зустрівся із главою Міноборони України Рустемом Умєровим.

До нового пакету допомоги зокрема входитиме протитанкова зброа, перехоплювачі та боєприпаси для ЗРК Patriot та інших систем ППО.

За словами Остіна, ця допомога надійде через повноваження Президента США щодо скорочення, що дозволить Пентагону взяти зброю зі своїх запасів і якнайшвидше надіслати її до України.

Нагадаємо, що 20 червня Румунія ухвалила рішення про передачу Україні системи ППО Patriot.