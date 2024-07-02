Авиация РФ скинула авиабомбу на Селидово: один человек погиб, еще три – ранены

Последствия обстрела Селидово. Фото: Селидовская ГВА

2 июля примерно в 15:50 российские войска авиабомбой ФАБ-500 с УМПК ударили по городу Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в Селидовской городской военной администрации.

Повреждены 24 частных дома и два автомобиля. В результате обстрела один человек погиб, еще три – ранены. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом и средней тяжести состоянии.

Напомним, что на Донетчине из-за российских обстрелов обесточилась шахта, где под землей были полсотни работников.