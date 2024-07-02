Авіація РФ скинула авіабомбу на Селидове: одна людина загинула і троє поранені

Наслідки обстрілу Селидового. Фото: Селидівська МВА

2 липня приблизно о 15:50 російські війська авіабомбою ФАБ-500 з УМПК вдарили по місту Селидове Донецької області. Про це повідомили у Селидівській міській військовій адміністрації.

Пошкоджені 24 приватні будинки та два автомобілі. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та троє поранені. Постраждалих доправили до лікарні у тяжкому та середньої тяжкості стані.

Нагадаємо, що на Донеччині через російські обстріли знеструмилася шахта, де під землею було пів сотні працівників.