Россияне обстреляли Горняк, Северск, Нью-Йорк и Пивничное на Донетчине: есть погибший и раненые

Последствия российских обстрелов Донецкой области 2 июля. Фото: Донецкая областная прокуратура

2 июля российская армия нанесла удар по городу Горняк. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В результате атаки в своем доме получил ранение 55-летний горожанин.

Кроме того, оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк, в котором погиб 76-летний житель, а в поселке Пивничное пострадал мужчина 54 лет. Эти населенные пункты россияне обстреляли из артиллерии.

Под прицел ВС РФ попал и город Северск, где получили ранения двое родственников 37 и 56 лет.

Напомним, что 2 июля российская авиация скинула авиабомбу на город Селидово Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще три – ранены.