Росіяни обстріляли Гірник, Сіверськ, Нью-Йорк та Північне на Донеччині: є загиблий та поранені

Наслідки російських обстрілів Донецької області 2 липня. Фото: Донецька обласна прокуратура

2 липня російська армія завдала удару по місту Гірник. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок атаки у своєму будинку отримав поранення 55-річний городянин.

Крім того, окупанти обстріляли селище Нью-Йорк, в якому загинув 76-річний житель, а у селищі Північне постраждав чоловік 54 років. Ці населені пункти росіяни обстріляли з артилерії.

Під приціл ЗС РФ потрапило і місто Сіверськ, де отримали поранення двоє родичів 37 та 56 років.

Нагадаємо, що 2 липня російська авіація скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще три – поранені.