На оккупированной Луганщине россияне ограничили выдачу «гуманитарной помощи» местным жителям

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: личная страница Лысогора в Телеграм

На оккупированных территориях Луганской области гуманитарная ситуация достигла критического предела. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, в Лисичанске, где местные жители третий год выживают за счет «помощи» от оккупантов, ограничили выдачу «гуманитарки».

«Пищевые наборы выдают только людям в возрасте 70+, многодетным семьям и некоторым другим льготным категориям и исключительно при наличии паспорта РФ», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что на Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев.