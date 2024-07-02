На окупованій Луганщині росіяни обмежили видачу «гуманітарної допомоги» місцевим жителям

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: особиста сторінка Лисогора у Телеграм

На окупованих територіях Луганської області гуманітарна ситуація досягла критичної межі. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, у Лисичанську, де місцеві жителі третій рік виживають за рахунок «допомоги» від окупантів, обмежили видачу «гуманітарки».

«Харчові набори видають лише людям віком 70+, багатодітним сім'ям та деяким іншим пільговим категоріям та виключно за наявності паспорта РФ», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині окупаційна влада ухвалила «закон», за яким колаборанти отримають житло переселенців.