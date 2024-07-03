Трамп готов отдать Путину часть украинских территорий в обмен на быстрое завершение войны — Politico

Дональд Трамп. Фото: AFP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины главе Кремля Владимиру Путину, чтобы быстро завершить войну. Об этом пишет американское издание Politico.

Отмечается, что стремление быстро разрешить конфликт, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа в отношении НАТО и судьбе украинских территорий.

«Предполагаемый кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток — в частности, на Украину и Грузию. И ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет сохранить», — сообщили изданию два эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может прекратить военную поддержку Украины в случае победы на президентских выборах в США.