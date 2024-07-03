Трамп готовий віддати Путіну частину українських територій в обмін на швидке завершення війни — Politico

Дональд Трамп. Фото: AFP

Кандидат у президенти США Дональд Трамп готовий віддати частину території України главі Кремля Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну. Про це пише американське видання Politico.

Зазначається, що прагнення швидко владнати конфлікт, ймовірно, відіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО та долі українських територій.

«Ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп розглядає можливість укладання угоди, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема, на Україну та Грузію. І веде переговори з Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва зможе зберегти», — повідомили виданню два експерти з національної безпеки, які підтримують Трампа.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп може припинити військову підтримку України у разі перемоги на президентських виборах у США.