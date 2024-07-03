Российские войска ударили по Днепропетровщине ракетой: есть пострадавшие и повреждения

Россияне атаковали Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак

Вчера вечером, 2 июля, российская армия атаковала Днепропетровскую область ракетой. Силы противовоздушной обороны сбили российскую цель, однако есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



По уточненной информации, из-за атаки есть и повреждения жилых домов. В одном из районов области побиты окна, двери и крыши 7 частных домов.





«Пострадала 75-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Плохо из-за сильного стресса стало и 77-летнему мужчине. Ему оказали необходимую медпомощь», — отметил он.

Кроме того, захватчики ударили по Никополю дроном-камикадзе. По Червоногригорьевской громаде была атака с помощью артиллерии.



В Марганецкой громаде в результате обстрела загорелись летняя кухня и сухая трава. Также под ударом оказалась и Марганецкая громада. Возник пожар в частном доме. Повреждены 6 домов, гараж, линия электропередач.



Ранее мы писали, что 2 июля Никополь Днепропетровской области в очередной раз попал под обстрел российских войск. Известно о гибели двух женщин, также пострадали девять людей, среди них — дети.