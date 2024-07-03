Російські війська вдарили по Дніпропетровщині ракетою: є постраждалі та пошкодження

Вчора увечері, 2 липня, російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетою. Сили протиповітряної оборони збили російську ціль, проте є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За уточненою інформацією, через атаку є пошкодження житлових будинків. В одному з районів області побиті вікна, двері та дахи 7 приватних будинків.
«Постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Через сильний стрес стало зле і 77-річному чоловікові. Йому надали необхідну медичну допомогу», — зазначив Лисак.
Крім того, загарбники вдарили по Нікополю дроном-камікадзе. Червоногригорівську громаду атакували з артилерії.
У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу спалахнули літня кухня та суха трава. Також під ударом опинилася і Марганецька громада. Виникла пожежа у приватному будинку. Пошкоджені 6 будинків, гараж, лінія електропередач.
Раніше ми писали, що 2 липня Нікополь Дніпропетровської області вкотре потрапив під обстріл російських військ. Відомо про загибель двох жінок, також постраждали дев'ятеро людей, серед них діти.
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