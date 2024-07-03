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В Офисе президента прокомментировали план Трампа по сдаче украинских регионов России

03 июля 2024, 09:58

В Офисе президента прокомментировали план Трампа по сдаче украинских регионов России

Украина не собирается идти на компромиссы с Россией, отказываясь от каких-либо территорий ради прекращения войны. Об этом во вторник заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Reuters. 

Заявление прозвучало в ответ на высказывание кандидата в президенты США Дональда Трампа, который утверждает, что может быстро завершить конфликт.

Андрей Ермак сообщил журналистам в Вашингтоне, что Киев готов выслушать любые советы по достижению «справедливого мира» в войне, начавшейся с вторжения России в феврале 2022 года.

«Но мы не готовы идти на компромиссы по вопросам независимости, свободы, демократии, территориальной целостности и суверенитета», — заявил Ермак.

Визит Ермака в Вашингтон состоялся накануне саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе в столице США. Ожидается, что главным вопросом саммита станет Украина.

Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, бросивший вызов президенту Джо Байдену, заявил во время недавних дебатов, что если он будет избран в ноябре, то быстро решит проблему войны в Украине до вступления в должность в январе. Однако он не поделился подробностями своего плана.

По информации Reuters, два ключевых советника Трампа предложили план, включающий угрозу сокращения американской помощи, если Киев не начнет переговоры с Москвой. Однако в ходе дебатов Трамп отметил, что не поддерживает условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, который заявил, что Россия прекратит войну, если Украина согласится передать четыре региона на востоке и юге страны.

Отвечая на вопрос о возможных действиях Трампа по войне, Ермак сказал: «Честный ответ: я не знаю. Посмотрим».

Ермак добавил, что Украина будет продолжать лоббировать новую администрацию США для поддержания помощи, подчеркнув, что Киев получил двухпартийную поддержку в Вашингтоне, а опросы показывают, что большинство американцев продолжают поддерживать Украину после двух лет войны.

«Это будет решением американского народа. Мы будем уважать этот выбор», — отметил Ермак, говоря о предстоящих президентских выборах в США, которые пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины главе Кремля Владимиру Путину, чтобы быстро завершить войну.

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