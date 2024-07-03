В Офісі Президента України прокоментували план Трампа щодо здачі українських регіонів Росії

Україна не збирається йти на компроміси з Росією, відмовляючись від будь-яких територій задля припинення війни. Про це у вівторок заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, – повідомляє Reuters.

Заява прозвучала у відповідь на висловлювання кандидата у президенти США Дональда Трампа, який стверджує, що може швидко завершити конфлікт.

Андрій Єрмак повідомив журналістам у Вашингтоні, що Київ готовий вислухати будь-які поради щодо досягнення справедливого миру у війні, яка почалася із вторгнення Росії у лютому 2022 року.

«Але ми не готові йти на компроміси з питань незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності та суверенітету», — заявив Єрмак.

Візит Єрмака до Вашингтона відбувся перед самітом НАТО, який почнеться наступного тижня у столиці США. Очікується, що головним питанням саміту стане Україна.

Дональд Трамп, кандидат від республіканців, який кинув виклик президенту Джо Байдену, заявив під час нещодавніх дебатів, що якщо його оберуть у листопаді, то він швидко владнає проблему війни в Україні до вступу на посаду у січні. Однак Трамп не поділився подробицями свого плану.

За інформацією Reuters, два ключові радники Трампа запропонували план, що включає загрозу скорочення американської допомоги, якщо Київ не розпочне переговори з Москвою. Однак під час дебатів Трамп зазначив, що не підтримує умов, висунутих Володимиром Путіним, який заявив, що Росія припинить війну, якщо Україна погодиться віддати чотири регіони на сході та півдні країни.

У відповідь на запитання про можливі дії Трампа з війни, Єрмак сказав: «Чесна відповідь: я не знаю. Подивимося».

Єрмак додав, що Україна продовжуватиме лобіювати нову адміністрацію США для підтримки допомоги, наголосивши, що Київ отримав двопартійну підтримку у Вашингтоні, а опитування свідчать, що більшість американців продовжує підтримувати Україну після двох років війни.

«Це буде рішенням американського народу. Ми поважатимемо цей вибір», — зазначив Єрмак, говорячи про майбутні президентські вибори в США, які відбудуться 5 листопада.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Дональд Трамп готовий віддати частину території України главі Кремля Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну.