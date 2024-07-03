В Днепре после российского обстрела как минимум трое погибших и 18 пострадавших

После российского обстрела в Днепре есть погибшие и раненые. Фото: ХДніпро/Тelegram

После утреннего обстрела Днепра российскими войсками известно как минимум о троих погибших и восемнадцати пострадавших, среди которых — 14-летняя девочка. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«К сожалению, есть погибшие гражданские», — написал Филатов в Telegram.

По данным мэра Днепра, в результате атаки погибли три человека. По предварительной информации, известно о 18 пострадавших, среди них — 14-летняя девочка.

Из-за атаки дронами и ракетами в Днепре произошло несколько пожаров.

Ранее сообщалось, что утром 3 июля в Днепре были слышны звуки взрывов. Первый звук взрыва раздался в 08:45. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины также сообщали о движении ракет и БпЛА в сторону Днепра и области. Впоследствии в городе было слышно еще около 10 взрывов, после чего появилось задымление.